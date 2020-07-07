تكثيف الرقابة على أسواق أجا وتحرير 7 قضايا تموينية

شنت إدارة تموين أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم، حملة، أسفرت عن ضبط 7 قضايا تموينية، وذلك فى إطار تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق، للتأكد من جودة الخبز والمنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، والإعلان عن أسعارها، فضلًا عن التأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

خرجت الحملة بتعليمات من السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبقيادة يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين أجا، وضمت وائل الطنطاوي ومصطفى عوض وإسلام صبرى مفتشي التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبزين بقريتي "صهرجت الصغرى"، و"برج النور" ينتجان خبزًا ناقص الوزن، كما ضُبط محلان للجزارة بقرية "نوسا الغيط"، لعدم إعلانهما عن الأسعار، وحُرر ضدهما محضران.