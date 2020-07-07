تحرير 162 محضرا للتلاعب بأسعار السجائر بالإسكندرية

رصدت حملات شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، تلاعب عدد من التجار بأسعار السجائر المعلنة بالأسواق.

وشُنت الحملة على محال بيع السجائر، بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حرصًا على استقرار الأسعار بالأسواق، وعدم استغلال المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 120 محضرًا لبيع سجائر بسعر أزيد عن السعر الرسمي المعلن لها، وتحرير 21 محضرًا للامتناع عن بيع السجائر، وتم مصادرة 30019 علبة سجائر متنوعة.

كما حررت الحملة 21 محضرًا لبيع السجائر بسعر أزيد وحيازة سجائر مجهولة المصدر، وتم مصادرة 4670 علبة سجائر متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.