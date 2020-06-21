بنسبة 60%.. "مكافحة الإدمان": السجائر أبرز أنواع التدخين في "دراما 2020"

استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى - نتائج المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تـحليل التناول الدرامى لمشكلة التدخين وتعاطى المواد المخدرة رمضان 2020 ، مقارنة بالسنوات الماضية حيث تم تخليل المضمون لعدد 24 عمل درامى هذا العام وان المساحة الزمنية لمشاهد التدخين كانت 4% من اجمالى المساحات الزمنية للأعمال الدرامية بعدما كانت 13% عام 2017 وبمتوسط 7.6% فى الثلاثة سنوات السابقة وهى الفترة من 2017 حتى 2019 وان من إبرز أنواع التدخين التى ظهرت فى الدراما السجائر بنسبة 60% والشيشة 38% وسيجار 18% وتدخين اليكترونى 1% وبايب1% حيث قد يتضمن المشهد الواحد على اكثر من منتج

وأوضح " عثمان " وان المساحة الزمنية لمشاهد الكحوليات وتعاطى المخدرات كانت 1.5% من اجمالى المساحات الزمنية للأعمال الدرامية بعدما كانت 4% % عام 2017 وبمتوسط 2.3 % فى الثلاثة سنوات السابقة وهى الفترة من 2017 حتى 2019 وان من إبرز أنواع المخدرات التى ظهرت فى الدراما هذا العام الكحوليات بنسبة 80% والهيروين 19% والحشيش 12% والمواد المخدرة 2% ، حيث قد يتضمن المشهد الواحد على اكثر من مادة مخدرة

واستعرض عثمان الاعمال الدرامية التم دعمت قضية مشكلة المخدرات فى دارما رمضان 2020 وهى مسلسلات " خيانة عهد - لما كنّا صغيرين -البرنس " حيث عرضت أسباب الوقوع في مشكلة التعاطي والإدمان وايضاً تداعيات التعاطي والإدمان على الفرد وأسرته والمجتمع كما انها لم تعرض مشاهد تعليمية او ترويجية للثقافة المغلوطة الخاصة بالتعاطي كذلك عرض مشكلة الاتجار بالمخدرات كما ان هناك أعمال ظهرت خالية من مشاهد التعاطى وهى مسلسلات " قمر اخر الدنيا -ونسنى - رجالة البيت - فرصة ثانية - ولاد إمبابة " والأعمال الخالية من مشاهد التدخين والتعاطى " الاختيار - حب عمرى".

وأشار " عثمان " الى ان من ضمن الظواهر السلبية فى التناول الدرامى لقضية التدخين وتعاطى المخدرات عام 2020 هى كثافة مشاهد تعاطى الكحوليات في مسلسل 100 وش وبمختلف الأنماط الدرامية كما ان تدخين الإناث يمثل فى الدراما 20% من المدخنين فى حين ان النسبه فى الواقع 1.5% من اجمالى المدخنين.

وأكد أن " عثمان " أن هناك استجابة كبيرة من كتاب الدراما لدعم قضية ووجه الشكر للرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للخدمات الإعلاميةحسام صالح لما تقوم به المتحدة من جهد كبير لدعم قضية المخدرات فى الدراما ، وان المعتقدات الخائنة حول تعاطى المخدرات التى ظهرت فى دراما رمضان 2020 بانه سلوك اعتبادى ونسيان الهموم خفة الظل ومساعدةعلى التركيز ومسكن للألم.

حضر اللقاء كل من عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،وحسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والكاتب أيمن سلامة "كاتب مسلسل لما كنا صغيرين " والكاتب محمد عادل "كاتب مسلسل خيانة عهد" والفنانة يسرا والكابتن مجدى عبد الغنى وأيمن عبد عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ للمؤسسات الاهلية.

حضر اللقاء كل من حسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية ومجدي لاشين رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والكاتب والمخرج محمد سامي (مؤلف ومخرج مسلسل البرنس " والكاتب أيمن سلامة "كاتب مسلسل لما كنا صغيرين " والكاتب محمد عادل "كاتب مسلسل خيانة عهد" والفنانة يسرا.