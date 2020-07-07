الطبيب المعالج لرجاء الجداوي: كانت تقرأ القرآن وراضية بقضاء ربنا

كشف الدكتور محمد خالد، الطبيب الذي كان يعالج الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، عن الجانب الإنساني في حياة الراحلة، فقال "الله يرحمها ويحسن إليها ويصبر أهلها، كانت سيدة في منتهى الذوق صبورة جدًا كانت تقرأ القرآن، كانت مطيعة لتعليمات المستشفى والأطباء".

وأوضح "خالد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن "الجداوي" كانت ذوق في تعاملها مع الأطقم الطبية، قائلًا "كانت بتقولي أنا مولودة في الإسماعيلية ولما تعبت جابوني الإسماعيلية، ويبدو أن قضاء ربنا هيكون في الإسماعيلية، وكانت ديما تقول أنا راضية بقضاء ربنا".

من ناحية أخرى، وجه الطبيب الذي كان يعالج الراحلة الجداوي، رسالة للمواطنين، أنه من الأفضل عند الشعور بأعراض الفيروس أن يقوموا بعزل أنفسهم منزليًا إذا كان منزلهم يتحمل ذلك، وإذا كانت حالتهم بسيطة فقط، أما إن كانت الحالة شديدة فيجب التوجه لأقرب مستشفى.