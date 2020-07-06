يسرا تنهار من البكاء بسبب رحيل الجداوي: أقسم بالله حسيت أمي ماتت تاني

دخلت الفنانة يسرا، في نوبة من البكاء على الهواء، أثناء تقديمها العزاء في الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، الذي وافتها المنية فجر أمس الأحد متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قائلة :" بعزي نفسي وبعزي مصر وبعزي بنتها وبعزي كل حبايبها مش قادرة أقولك وجع قلبي شكله ايه النهاردة على فراقها، كانت ست حلوة أوي من جوه وكانت راقية ونظيفة وسمحة وطيبة وحنونة".

وأضافت "يسرا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه عندما علمت بوفاة رجاء الجداوي شعرت وكأن والدتها توفيت مرة أخرى، "والله العظيم يا عمرو حسيت أني أمي ماتت مرة ثانية، آخر مرة كلمتها في المستشفى قالتلي يارب يا حبيبتي ما تشوفي اللي أنا فيه، كتر خيرها أنها كانت بتفتح عليا وتطمني عليها وهي في المستشفى".

وأوضحت الفنانة، أنه في آخر اتصال جمعها برجاء الجداوي، شعرت أن صوتها به نهجان بصوت عالي،" قولت لها اقفلي يا حبيبتي أنا بطمن عليكي، كانت حلوة مهما عملنا معاها مش كافية، اشتغلنا كتير وسافرنا كتير وضحكنا كتير، كانت جميلة جمال، هي ادتنا كل حاجة، عمرها ما بخلت بمشاعرها ولا بوقتها، كانت شقيانة وتعبت وكانت عاوزة تشتغل لآخر دقيقة في حياتها عشان أميرة وبنتها".

وتابعت: "لما بكون مضايفة وأفضفض لها بحس براحة غريبة كأن حد سحب الضغط من عليا، كانت تمتص كل غضبي وزعلي وتطبطب عليا من قلبها، فيها حنان غير عادي، مش سابتني أيام ما أمي كانت في المستشفى".