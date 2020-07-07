قوافل طبية بالساحل الشمالي لمتابعة المخالطين لمصابي كورونا

تفقدت الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية والتمريض بوزارة الصحة، يرافقها الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور محمد مصطفى مدير إدارة المستشفيات، تمركزات سيارات القوافل الطبية بالساحل الشمالي.

وتابع مسؤولو وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، القوافل الطبية بإجمالي 9 نقاط بطول الساحل الشمالي، والتي تقوم بالكشف الطبي الروتيني، وتقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة وعلاج المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، تقديم جميع الخدمات الطبية فى الساحل الشمالى الغربى للمواطنين والزائرين.