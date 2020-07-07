فلسطين: رفض "عربي - أوروبي" لتعديل حدود 1967

أكد وزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين ومصر والإمارات والمغرب وتونس وعمان والكويت، والأمين العام للجامعة العربية، أنه لا اعتراف بأى تغييرات فى حدود 1967، وأوضح الوزراء خلال اجتماع، اليوم، عبر خاصية الاتصال المرئى، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية، ضرورة أن يوافق طرفا الصراع على أى تغييرات من هذا النوع.

وقال وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، اليوم، فى بيان وزعته وزارة الخارجية الألمانية بعد مؤتمر بالفيديو بين الوزراء، إنهم بحثوا كيفية استئناف «حوار مثمر» بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، وأضافوا أنهم سيدعمون أى محاولة لإجراء مفاوضات. وقال البيان: «نحن متفقون على أن أى ضم لأراضٍ فلسطينية محتلة فى عام 1967 سيكون انتهاكاً للقانون الدولى، وسيهدد أسس عملية السلام».

وطالبت أغلبية المجموعات السياسية فى البرلمان الأوروبى، مبعوثة الاتحاد الخاصة للشرق الأوسط، سوزانا تيرستال، خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان الأوروبى، أمس، لمناقشة التطورات، بإرسال رسالة واضحة لإسرائيل بأن ضم المستوطنات لن يمر دون عواقب، وأكد الناطق الرسمى باسم الرئاسة، نبيل أبوردينة، أن الموقف الوطنى الذى اتخذته الأطر القيادية الفلسطينية كافة واضح وثابت، وقال رداً على ما تتناقله بعض الوكالات نقلاً عن مصادر إسرائيلية حول وجود اتصالات فلسطينية - أمريكية، إن «الموقف الفلسطينى يرفض مخططات الضم والخرائط الأمريكية الإسرائيلية من حيث المبدأ، سواء كانت مخططات الضم كاملة أو جزئية».

واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 19 مواطناً من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية، فيما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالقرب من قرية دوما جنوب نابلس، وتضرر عدد منها بعد استهدافها بالحجارة.

وفتشت القوات، اليوم، عدداً من منازل الفلسطينيين فى مخيم الفوار، جنوب الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل المدينة وبلدتى سعير وحلحول.