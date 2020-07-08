40 مركز غوص تستلم شهادة السلامة الصحية بالبحر الأحمر

كشفت محافظة البحر الأحمر أن لجان مشكلة وزارة الصحة ومكتب التفتيش البحرى وإدارة السياحة بالديوان العام والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالديوان العام بدأت أعمالها لتسهيل إجراءات معاينة المراكب السياحية المرخص ركوبها بالأجر للبدء في استئناف الرحلات البحرية اليومية.

وأقرت لجان الفحص المشتركة باستيفاء 3 مراكز للأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر وبذلك يكون إجمالي 40 من مراكز الغوص والأنشطة البحرية الحاصلة على الشهادة المعتمدة وذلك بعد التأكد من استيفائها لكل ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشارت منال صالح مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر في تصريح صحفي إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي المراكز التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأضافت مديرة السياحة أن لجانا من وزارة السياحة وكذلك وزارة الصحة وغرفة الغوص قامت بمراجعة الضوابط والاشتراطات داخل مراكز الغوص من استيفائها جميع الشروط والضوابط.