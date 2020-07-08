مينفعش اللي يخطط يحاسب.. وزيرة البيئة تعدد أهمية قانون المخلفات الموحد

تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن قانون المخلفات الموحد، فذكرت أنه قانون مهم للغاية أن يتم مناقشته حاليا في ظل منظومة المخلفات الصلبة البلدية "القمامة"، موضحة أن فكرة القانون يضع تنظيم لعملية إدارة المخلفات ويُحدد الأدوار والمسؤوليات، "المشكلة الكبيرة في منظومة المخلفات كانت مين بيعمل إيه، ومين بيخطط ومين بينفذ، القانون بقى نظم هذه العملية من خلال عدة جهات".

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن الجهة الأولى تكمن في جهاز تنظيمي يقوم بدور المنظم والمخطط والمراقب، بينما الجهة الثانية جهاز إداري، قد يكون المحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية والتي ستقوم بتنفيذ هذا المخطط، "نسعى من خلال هذا القانون تطبيق آليات الحوكمة، مينفعش اللي بيخطط هو اللي بينفذ هو اللي يحاسب".

وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة تصنيف المخلفات، فلا يصح معاملة القمامة مثل معاملة المخالفات الزراعية أو قش الأرز أو مثل المخلفات الخطرة سواء الطبية او الالكترونية، "لازم نصنف هذه الأنواع وطرق المعاملة معاها"، مؤكدة في الوقت ذاته أن القانون يُنظم عملية الترخيص، فمن يرغب في العمل في هذه المجال سواء هيئة أو شركة يجب أن يحصل على ترخيص من أجل مزاولة المهنة، " لما يأخذ هذا الترخيص يعني أن هذه الشركة أو هذا الكيان يستطيع أن يقوم بهذه المهمة".

وتابعت: "يجب تحديد غرامات لمن يأخذ هذا الترخيص ولا يتعامل معه بطريقة صحية وآمنه، أو يقوم بالعمل في هذا المجال وليس لديه ترخيص، أو من يقوم بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخطط لها، القانون سيشمل كل العاملين في منظومة المخلفات بجانب وجود حافز استثماري يسمح بمشاركة القطاع الخاص للقيام بتقديم هذه الخدمة".