الغردقة تستقبل 11 رحلة طيران من دول أوربية ولم تسجل حالات كورونا

استقبلت مدينة الغردقة 11 رحلة طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا أقلت أكثر من 1300 سائح وذلك منذ مطلع شهر يوليو الجاري تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر.

و كشف مسؤولو الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي، أنه لم يتم تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس كورونا للسائحين الذين وصلوا للمطار من عدة دول أوروبية على متن 9 رحلات جوية خارجية وذلك منذ استئناف حركة الطيران والسياحة.

ودعمت وزارة الطيران المدنى مطار الغردقة الدولي بعدد ستة كاميرات حرارية متطورة وتم توزيعها على صالات الوصول الدولي والمدخل الخاص بالعاملين بالمطار، حيث تطلق إنذارًا عند رصد ارتفاع درجة حرارة أي راكب باستخدام أشعة تحت الحمراء، دون أن يشعر الراكب خلال مروره من أمامها، وبدون أن يتعامل معه أي عامل مباشرة.

واشار الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية ،أن الكاميرات الحرارية تعد إحدى الوسائل الرئيسية الآن للتعرف على حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا وتعمل بطريقة ذكية، وتلتقط صورة للراكب وتسجل درجة حرارته وإذ اشتبه في درجة حرارته يتم التعامل معه من قبل أطباء الحجر الصحي بالمطار، ويوقع الكشف الطبي الفوري عليه قبل مغادرته للمطار.