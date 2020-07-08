زوجة الشهيد "الشبراوي": عندي إحساس إنه ممكن يدخل علينا دلوقتي

تحدث ندى حسن زوجة الشهيد الرائد أحمد الشبراوي، عن زوجها الراحل والذي حلت ذكره استشهاده أمس الثلاثاء.

وقالت حسن خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنها تشعر أن زوجها ما زال معهم "بحس إنه معانا وحاسس بينا وكنت حاسة إنه معانا يوم ميلاد بنته ويوم ما دخل عمر ابنه المدرسة وعلى قد ما أنا مفتقداه على قد ما جوايا يقين إن روحه حاضرة قوي".

وأثنت حسن على شخصية الشهيد الراحل: "كانت روحه جميلة قوي وشخص مش وجوده سهل يتنسي وكان شخصية ليها حضور وروح وله روح مميزة في البيت" لافتة إلى أنهم أحيوا اليوم ذكراه وختموا القرآن على روحه: "كلنا جوانا إحساس إن أحمد ممكن يدخل علينا دلوقتي".

وأضاف: "عمر لما باباه استشهد كان عنده 4 سنين وكان الموضوع صعب جدا عليه وكان بيسأل عليه باستمرار ودايمًا يسألني عن باباه ونفضل نحكي عن باباه وكل حاجة في حياتنا بحاول أربطها بأبوه".

من جانبه قال عمر الشبراوي نجل الشهيد: "أنا كنت مبسوط وكنا بنلعب مع بعض أنا وبابا وبنخرج مع بعض وبنلعب كورة مع بعض وبنقعد مع بعض".