توم هانكس خلال المؤتمر الصحفي لأحدث أفلامه: ارتدوا الكمامات

قال توم هانكس خلال مؤتمر صحفي لفيلمه القادم، Greyhound والذي سوف يذاع عبر منصة Apple TV: "هناك ثلاثة أشياء يمكننا فعلها من أجل الغد وهي ارتداء الكمامة، والحرص على ترك المسافات بيننا، وغسل أيدينا".

وأضاف "هانكس": "هذه الأشياء بسيطة وسهلة للغاية، وإذا لما تلتزم بها، فأعتقد أنه من العار عليك.. ابدأ في ذلك، قم بواجبك.. هذا منطقي".

ومع استمرار الارتفاعات في أعداد الحالات المصابة بكورونا بأمريكا، عبر توم هانكس عن إحباطه من الناس الذين يتجاهلون إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن ارتداء أغطية الوجه والإبعاد الاجتماعي وغسل أيديهم.

واصل هانكس، الذي يلعب دور كابتن البحرية الأمريكية إيرني كراوس في الفيلم، الحديث عن تجربته مع إصابته بيفروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون.

كان الممثل توم هانكس أعلن إصابته وزوجته ريتا بفيروس كورونا، في أثناء وجودهما في أستراليا، عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، قائلا: "شعرنا بالتعب قليلاً، وكان لدينا نزلات برد، وبعض آلام بالجسد. وكان لدى ريتا بعض القشعريرة، وبعد الكشف تأكد إصابتنا بفيروس كورونا"، موجها رسالة لجمهوره بعدها: "اعتنوا بأنفسكم".