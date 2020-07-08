فاروق الباز ينفي ترشحه لمجلس الشيوخ: أنا مالي ومال السياسة

كشف العالم المصري فاروق الباز، حقيقة ترشحه في الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ المقبلة، فذكر أنه سمع من أحد الأشخاص أنه سيترشح ولكنه لن يقوم بهذا الأمر على الإطلاق، بل سيرفض أيضًا التعيين إذا اُختير للمجلس، "أنا مليش دعوة، مالي أنا ومال السياسة، طبعًا مش هترشح، هترشح بناءً على إيه، ولو تم تعييني هرفض برضوا".

وعن سبب رفضه البات أن يكون عضوًا في مجلس الشيوخ، أضاف "الباز"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، :" لو دخلت المجلس هيبقى ليا صوت غريب شوية، وهقعد أزعق في الناس، ومش هيعجبني كلامهم، وهتبقى خيبة والكلام ده طبعا مينفعش".

وتابع: "احنا علماء ملناش في السياسة، مش بنعرف نتعامل مع السياسيين، السياسة ليها ناسها سواء خبراء الحقوق أو الاقتصاد، دول بتوع كلام احنا ملناش في الكلام".