القومي للمرأة: المصريات بدأ صوتهم يعلى.. السكوت هيضيع حقك ولازم تتكلمي

قدمت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة الشكر للنائب العام على التحرك التاريخي في قضية التحرش بالفتيات.

وقالت مرسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "السيدات المصريات بدأ صوتها يعلى وعارفة ان فيه قانون وحقها هيتاخد وبالتالي المواضيع مش هتبقى تحت السجادة مرة تانية".

وأضافت: "اللي بيحصل دلوقتي تشجيع للفتيات والسيدات انهم يتكلموا" مطالبة أي فتاة بالإفصاح عن أي شيء غريب تتعرض له لتحمي نفسها ولتحمي الأخريات وسياخد الجاني عقابه بالقانون.

وأوضحت مرسي أنها اكتشفت أن كثير من السيدات لا يعرفوا القانون ويجهلوا وجود قانون للتحرش الجنسي مضيفة: "السكوت على حاجة بتسبب ان حقك يضيع ولازم تتكلمي".