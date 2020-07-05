"القومي للمرأة": حالتان جاهزتان لتقديم بلاغات ضد "الطالب المتحرش"

أكّدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أنَّ المجلس تلقى اتصالات من الفتيات ضحايا الشاب الطالب بالجامعة الأمريكية والمنسوب إليه تهم التحرش والاغتصاب، وهناك حالتين جاهزيتين لتقديم البلاغ ضد الشاب، مناشدة الفتيات بتقديم البلاغات ليحصل كل شخص على حقه.

وأضافت "مايا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنَّ المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة اتخذا كل الإجراءات القانونية من أجل إظهار حق الفتيات والمتهم.

نهاد أبو القمصان: فتاة عمرها 21 عامًا وكلت محاميا لتقديم بلاغ ضد المتحرش

فيما قالت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إنَّ فتاة تبلغ من العمر 21 عامًا توجهت اليوم لتحرير توكيل لمحامي من أجل التقدم ببلاغ ضد الشاب، مبينة أنَّ الفتاة تمتلك العديد من الأدلة سواء رسائل صوتية، و"سكرين شوت"، لمحادثات بينها وبين الشاب منذ 4 أيام فقط، كما أنَّها تحدثت مع هذه الفتاة وأسرتها وشجعتهم على التقدم ببلاغ ضد الشاب.

"المصري لحقوق المرأة": واجهتنا مشكلة تقديم بعض الفتيات بلاغات بأسماء غير حقيقية

وأكّدت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، خلال مداخلة هاتفية، أنَّ المشكلة هي تعرف محامي المتهم على اسم الفتاة في أثناء القضية، وهو ما يمثل ضغوطًا شديدة بالقضايا المشابهة، مضيفة أنَّ الأمر قد يعرض الفتيات للتشهير بها بعد ذلك، والتحقيق في هذه الحالة لا يكون صديقة للمرأة، مؤكّدة أنَّ النائب العام والدولة يقدمان كل الضمانات للفتيات من أجل تحقيق البيئة الآمنة لهنّ.

وأشارت إلى أنَّها تلقت اتصالات عدة من الفتيات من أجل تقديم البلاغات ضد الشاب المتحرش، ولكنها واجهت مشكلة بأن الفتيات اللاتي تتقدمنّ ببلاغات ليست بأسماء حقيقية.