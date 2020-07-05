محافظ أسوان يتفقد مجموعة الكمامات والجونتات الطبية

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مجموعة الكمامات الطبية والجونتات والمواد المطهرة وأسطوانات الأكسجين التى تم إهداؤها للمحافظة من جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية لتنمية المجتمع ببنبان، وذلك بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ ، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة.

جاء ذلك في إطار ملحمة التكاتف والتلاحم الوطنية بين الجهود التنفيذية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكلف اللواء أشرف عطية الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ بالتنسيق مع مديرية الصحة لتوزيع الـ 50 أسطوانة أكسجين المهداة من الجمعية، موجهاً السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوزيع باقى الكميات المهداه من الكمامات بإجمالى ألف علبة كمامة و 500 علبة جوانتى، بجانب 500 لتر كحول.

وقدم المحافظ شكره لهذه المبادرة من الجمعية والتى تؤكد على التعاون والمشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الأجهزة الحكومية فى تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.