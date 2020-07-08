علامات إرشادية وكاشف حراري بلجان امتحانات جامعة أسيوط

قال الدكتور شحاتة نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، إنّه جرى وضع علامات إرشادية في خط سير الطلاب، بدءا من بوابات الجامعة الثلاث الرئيسية وحتى وصولهم للجان الامتحانات، وذلك بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة واللجنة العليا للأنشطة الطلابية ومراكز استقبال الطلاب المتطوعين بمبادرة "إحنا معاكم".

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنّه جرى توفير 30 جهاز كاشف حراري لقياس درجة حرارة الطلاب على بوابات الجامعة وأبواب اللجان ، مع توزيع مطهر أيدي ومعقم، كما تتضمن الإجراءات التأكد من ارتداء الطالب للكمامة، والتزامه بإرشادات خط سيره وترك مسافة بينية كافية بين كل طالب.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور شحاتة غريب عدم تجاوز عدد الطلاب في كل لجنة عن 15 طالب، وترك معقد شاغر بجوار وخلف كل ممتحن.