اليوم.. وصول 6 رحلات طيران تقل 1060 عاملا مصريا من العالقين بالكويت

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الأربعاء، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 15 رحلة طيران تحمل على متنها 2800 راكبا إلى مطارات 7 دول: "مصر، والإمارات، والهند، الفلبين، باكستان، وقطر، الأردن"، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 6 رحلات تقل 1060 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ6 سوف تصل إلى مطارات "القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، الإسكندرية"، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه سعفان من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1060 عاملا.

وقال إن الرحلة الأولى سوف تقوم من الكويت الساعة 1:00 على "إير كايرو" رحلة رقم 2406 وعلى متنها 175 عاملا، وتصل مطار سوهاج، والثانية على العربية رحلة رقم 218 وتغادر الكويت 11.55، وعلى متنها 145 عاملا وتصل إلى مطار أسيوط.

أما الرحلة الثالثة رقم 2011 على المصرية قيام من الكويت 13.45، وعلى متنها 305 عمال، وصول القاهرة، والرحلة الرابعة على الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 18.05 على متنها 145 عاملا تصل لمطار أسيوط، والرحلة الخامسة على الجزيرة رحلة 1721 قيام من الكويت 19.05 وتصل مطار الإسكندرية، وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السادسة على الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وتصل مطار سوهاج، وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.