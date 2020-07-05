مطار القاهرة يستقبل 174 مصريا من العالقين في قطر عبر عمان

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، رحلة طيران قادمة من العاصمة العمانية مسقط، تقل على متنها 174 راكبا مصريا عائدين من قطر، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي نظمته وزارة الطيران المدني منتصف الشهر الماضي بالتعاون مع الجهات المختلفة لإعادة المصريين العالقين بقطر عبر سلطنة عمان.

وأكدت مصادر مطلعة بالمطار، أن صالات الوصول استقبلت رحلة طيران تابعة لشركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني قادمة من سلطنة عمان على متنها 174 مصريا، وخصع ركاب الرحلة إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.

وتابع: "كما طبقت سلطات المطار كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار".

كانت وزارة الطيران المدني، أعلنت تسيير جسر جوي لإجلاء أكثر من 3 آلاف مصري عالق بقطر كانوا قد ناشدوا الدولة لعودتهم ، وتم التنسيق مع إحدى شركات الطيران العمانية التي تقوم بإجلاء العالقين من قطر إلى سلطنة عمان، ثم يتم نقلهم عبر طائرات شركتى مصر للطيران و"إير كايرو" للطيران.