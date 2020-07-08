انطلاق الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، انطلاق الموجة الـ16 لحملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بداية من اليوم الأربعاء، وحتى نهاية الشهر الجاري.

وأكد "غنيم" أن أجهزة المحافظة أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة السادسة عشر، من خلال التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك بالمحافظة، أن حملات الإزالة تشمل جميع الأراضى التي لا يجوز تقنينها، وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، سواء آثار، أو محميات، أو حرم نهر النيل، أو حرم طرق، أو سكة حديد، وكذلك الحالات التي لم تتقدم أصلًا بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات، إضافة إلى الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدد، وأيضا من سدد رسوم فحص ولم يُسدد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، وبالتالي غير قابلة للتقنين.