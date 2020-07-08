رئيس جامعة كفر الشيخ خلال تفقده امتحانات الفرق النهائية: لا مشاكل

تفقد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية للعام الجامعي الحالي في عدد من الكليات، حيث أكد أن الانتحانات تسير دون مشاكل ووسط الإجراءات الاحترازية.

واطمئن رئيس الجامعة على توفير التدابير الخاصة براحة الطلاب لأداء امتحاناتهم، من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان، وتواجد الأساتذة.

وحرص "دسوقي" على التأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية بتطبيق مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب في اللجان، والتي لا تقل عن متر ونصف، وارتداء الطلاب للكمامات، وتجهيز الأماكن المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع اللجان على المدرجات والقاعات.

كما استطلع رئيس الجامعة آراء الطلاب حول مستوى الامتحانات والوقت المخصص، والتأكد من تطبيق كافة الضوابط التي يجب اتباعها خلال فترة الامتحانات، وحث الطلاب على تعزيز الثقة بأنفسهم وإمكانياتهم، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.