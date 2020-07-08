توزيع 75 ألف كيلو لحوم أضاحي و30 عجلا على الأكثر احتياجا بالأقصر

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، استكمال الجمعية نشاطها الموسمي فى توزيع لحوم الأضاحي على الأسر غير القادرة فى قرى ونجوع محافظة الاقصر، بتوزيع 75 ألف كيلو لحوم أضاحي، و30 عجلًا بلديًا ضمن مشروع صك الأضحية لهذا العام .

وأكد "شعبان"، أن الجمعية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية الوصول بلحوم الأضاحي إلى الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة الدقهلية ونجوعها ومدنها، خاصة في القرى والمناطق النائية الأكثر فقرًا، لإدخال الفرحة على المضحين من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيتهم إلى مستحقيها، وفى نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.