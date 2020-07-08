نقيب المحامين يعرض ملفات العودة من الزوال على هيئة المكتب

قرر نقيب المحامين رجائي عطية، عرض الملفات الخاصة بالعودة من الزوال على هيئة المكتب، لتقرير كفاية أدلة الاشتغال المقدمة من عدمه، مضيفا: "تعرض علينا الملفات مشفوعة برأي هيئة المكتب".

وجاء نص القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا بتشكيل لجنة للتقدير والبت في أدلة الاشتغال للعودة من الزوال من عدمه.

ونظرا لتخلف كثيرين من الأعضاء عن حضور جلسات اللجنة، مما يعطل أعمالها، في الوقت الذي تراكمت فيه التظلمات المقدمة من الأساتذة المحامين والمحاميات.

قررنا

أولا: عرض الملفات على هيئة المكتب ولو بالتمرير، لتقرير كفاية أدلة الاشتغال المقدمة من عدمه.

ثانيا: تعرض علينا الملفات مشفوعة برأي هيئة المكتب.

ثالثا: يعمل بهذا القرار من تاريخ اليوم الأربعاء/ 8 / 7 / 2020.