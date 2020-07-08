طلب إحاطة يتهم شركات المحمول باستغلال المواطنين

تناقش لجنة الاتصالات بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم نظير، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، بشأن "استغلال شركات المحمول للمواطنين وإجبارهم على الاشتراك بخدمات لم يطلبوها".

ووفقا لطلب الإحاطة الذي تناقشه اللجنة، تقوم شركات المحمول باستغلال جهل بعض المواطنين بطرق تشغيل وإلغاء الخدمات من خلال الأكواد المعقدة، وتقوم بإحاطتهم علماً بأنهم مشتركون بخدمة ما ويتم بناء عليه خصم نسب من أرصدتهم وذلك دون الرجوع إليهم أو موافقتهم على ذلك.

وأكد طلب الإحاطة المقدم من النائب، على دأب الشركات مؤخراً على زيادة وتعظيم دخلها من خلال التحايل على المواطنين وتقديم خدماتها جبراً دون الرجوع للعملاء، ما يتعرض معه المواطن لأقصى درجات الاستغلال دون شفقة أو اعتبار لحالته الاقتصادية، خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها الدولة، وفي غياب تام للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحسب النائب، حيث يتم الرد على شكاوى المواطنين ولا يتم استرجاع ما تم خصمه من مبالغ مقابل خدمات لم يطلبها المواطن.