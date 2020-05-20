الرقابة ترفض إعلان لإحدى شركات المحمول بسبب شاكوش

رفض جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أمس، التصريح بإعلان لإحدى شركات المحمول باستخدام أحد المطربين الغير مصرح له بالغناء بعد أن استعلمت عنه من نقابة المهن الموسيقية وثبت عدم التصريح له بالغناء أو اكتسابه العضوية سواء كانت عاملة أو منتسبة.

وكانت إحدى شركات المحمول قد تقدمت للحصول على تصريح بجواز إعلانها الجديد المنتظر طرحه خلال أيام العيد والذي يقوم بالغناء فيه "حسن شاكوش"، وبعد أن استعلمت الرقابة عن أحقية المطرب بمزاولة المهنة وجدت أنه غير مصرح له بالغناء حيث لا يتمتع بعضوية نقابة المهن الموسيقية سواء كانت عاملة أو منتسبة وبناء عليه رفضت التصريح لإعلان شركة المحمول.