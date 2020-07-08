الوفد: ننسق مع الأحزاب على مقاعد مجلس الشيوخ الفردية

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أنه مستمر في تلقي طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب بعد استيفاء الشروط التي أقرها القانون، وفق عدة معايير حددها الحزب يجب توافرها في المرشح.

وقال أبوشقة لـ"الوطن"، إن الحزب سيعمل خلال الفترة المقبلة على إعداد كوادره وتأهيلهم لخوض الانتخابات، ولن ندفع بأي مرشح إلا إذا كان لديه القدرة على العمل السياسي والبرلماني والكفاءة وصاحب شعبية وحسن السمعة وتأثير في دائرته الانتخابية.

وأضاف أن كل من يرغب في الترشح في الانتخابات يتقدم بسيرته الذاتية وبالتالي يتحقق الحزب بشكل كامل من هوية المرشح، وسيتم الدفع بأفضل العناصر التي تستطيع خدمة الوطن والمواطن، وسيتم إعلان مرشحي الحزب بعد فتح باب الترشح للانتخابات.

وتابع أبوشقة أن الحزب ينسق مع القوى السياسية لتشكيل قوائم توافقية تخوض الانتخابات وسينسق مع الأحزاب الأخرى على المقاعد الفردية أيضا، بحيث يتم إفساح الدوائر الانتخابية للمرشحين ذو ثقل في إطار المصلحة العامة.