خراف وماعز وعجول.. تعرف على أسعار الأضاحي قبل عيد الأضحى 2020

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يُقبل المسلمون على أسواق المواشي والأغنام لشراء الأضاحي تقربًا إلى الله، واقتداءً بسنة نبيه إبراهيم عليه السلام.

وفي هذا الصدد، ترصد "الوطن"، أسعار الأضاحي بأنواعها المختلفة في أسواق الماشية خلال هذا العام على النحو التالي:

سعر الأضحية الخروف

يتراوح سعر كيلو لحم الضأن القائم بين 60 و65 جنيهًا للكيلو، ليقترب سعر أضحية الخروف الحي من 4000 جنيه.

سعر الأضحية الماعز

ويتراوح سعر كيلو قائم الماعز والأغنام بين 65 إلى 70 جنيهًا، فيما يتراوح سعر كيلو قائم الجديان بين 70 إلى 75 جنيهًا.

سعر الأضحية العجول

ويتراوح أسعار كيلو اللحم البقري القائم ما بين 52 إلى 55 جنيهًا.

سعر الأضحية الجاموسي

فيما يتراوح سعر الأضحية الجاموسي القائم بين 55 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

سعر الأضحية الجملي

ويتراوح سعر كيلو قائم الأضحية الجملي بين 150 إلى 170 جنيهًا ليقترب سعر الأضحية من 20 إلى 25 ألف جنيه للجمل الواحد الحي.

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