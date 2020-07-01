أسعار لحوم الأضاحي تتراجع 10 جنيهات

شهدت أسعار لحوم الأضاحي بالأسواق تراجعا بقيمة تتراوح بين 5 و10 جنيهات للكيلو مقارنة بالعام الماضي، وأرجع محمد وهبة رئيس شعبة اللحوم بغرفة تجارة القاهرة ذلك إلى الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا وإغلاق أسواق المواشي وتراجع الطلب مع اتجاه عدد كبير لترشيد الاستهلاك ووفرة المعروض من اللحم البلدي والمستورد.

وأكد لـ"الوطن" أن هناك استقرار في أسعار اللحوم البلدي في الأسواق منذ 3 أشهر، ورصد "وهبة" أسعار لحوم الأضاحي المعروضة حاليا بالأسواق، معتبرا أن الوقت الحالي مناسب للشراء تحسبا لأي ارتفاعات مرتقبة في الأسعار نتيجة احتمالية زيادة الطلب.

وأضاف: يباع كيلو اللحوم البقري "قائم" بـ60 جنيها مقابل 70 جنيها العام الماضي و"البقري الخليط" يباع بسعر يبدأ من 57 حتى 58 جنيها، والعجول المستوردة التي تم استيرادها من شهرين تباع بسعر يتراوح بين 53 و55 جنيها للكيلو، كما يباع كيلو "الخراف" قائم بأسعار تتراوح مابين 55 و60 جنيها للكيلو.

وتابع: تختلف هذه الأسعار من منطقة لأخرى، وارتفاع الأسعار مع اقتراب موسم العيد مبرر في لحوم الأضاحي، نتيجة ارتفاع الطلب، خاصة قبيل العيد بأسبوعين.

وأشار إلى أن عددا من المربين يرفضون التعاقد حاليا مع المواطنين الراغبين في الشراء حتى الآن أملا في زيادات جديدة للأسعار لتعويض خسائرهم نتيجة إغلاق الأسواق.