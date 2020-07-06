الكنيسة: البابا بصحة جيدة ويمارس عمله الرعوي بشكل كامل

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بخير وفي أتم الصحة بنعمة الله.

وأصدرت الكنيسة، توضيح ردًّا على ما أثير من تساؤلات حول صحة البابا، مؤكدة أن البابا بخير، وفي أتم الصحة بنعمة الله، ويمارس عمله الرعوي بشكل كامل، من خلال تواصله مع الأساقفة والكهنة، والشعب عبر شبكة الإنترنت.

وأوضحت الكنيسة للجميع أن طلبة الصلاة من أجل البطريرك التي نشرت على صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس، هي حلقة في سلسلة تدريبات الصلاة اليومية التي أطلقها البابا في بداية صوم الآباء الرسل وتتضمن طلبة نصلي بها في صلواتنا اليومية (مثل الصلاة من أجل المرضى، المتألمين، الأطباء، الصلاة من أجل مصر وأيضا المسؤولين فيها.. إلخ).

وهذه الطلبات جميعًا تصلي بها الكنيسة عمومًا، سواء في صلواتها الطقسية أو في صلواتنا الخاصة.