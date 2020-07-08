"التضامن" تنفي وفاة شقيقة القباج بفيروس كورونا: أزمة قلبية السبب

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن السيدة أميمة رياض القباج، شقيقة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توفيت وفاة طبيعية بأزمة قلبية أصابتها عندما تلقت خبر وفاة زوجها.

وأشار إلى أن زوجها توفى وفاة طبيعية، وعندما تلقت خبر وفاته أصيبت بأزمة قلبية نقلت على إثرها إلى المستشفى ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، لافتا إلى أنها وزوجها كانا في الساحل الشمالي منذ أيام.

ونفى العقبي ما تردد حول وفاتهما متأثرين بفيروس كورونا؛ موضحا أن الدفنة كانت أمس بمدافن العائلة بأكتوبر.