وزيرة التضامن: عدد الحضانات التي قررت إعادة الفتح قليل حتى الآن

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة وضعت معايير وإجراءات لفتح الحضانات بما يؤمن الأطفال، جرى مراجعتها مع وزارة الصحة واعتمادها والإعلان عنها، بحيث إن الحضانة الراغبة في فتح الحضانة التقدم بطلب للإدارة الاجتماعية لتطبيق المعايير وتوقعها بالتزامها بها.

وأضافت "القباج" خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الحضانة الواحدة ستستقبل 25% من سعة الحضانات، موضحة أن الرأي العام انقسم حول جدوى فتح الحضانات في ظل أزمة كورونا، لافتة إلى أن الوزارة اتخذت خطوة وسط، وهناك حضانات أبدت موافقتها على الالتزام بالمعايير وفتح أبوابها وأخرى رآت أن استقبال 25% فقط من سعة الحضانة ستكون مكلفة.

وتابعت: "كل ما الأمور هتكون آمنة هنتوسع شوية شوية في فتح الحضانات، والحمد لله البيئة سليمة للأطفال والعاملين"، لافتة إلى أن الوزارة بها 2000 رائدة اجتماعية ومكلفات الخدمة العامة والجميعات الأهلية كل هذه آليات للرقابة والتزام الحضانات، موضحة أن عدد الحضانات المتقدمة ليس بكثير.