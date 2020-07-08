توقيع بروتوكول لتوصيل مياه الشرب للأكثر احتياجا بالشرقية

أعلن اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة ومؤسسة نبض الحياة للتنمية الشاملة، لتوصيل مياه شرب نظيفة للأسر الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة.

وأوضح رئيس الشركة، أن البروتوكول ينص على التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات توصيل خطوط المياه للمناطق والأسر الأكثر احتياجًا، علي أن تقوم المؤسسة بسداد تكلفة توصيل المياه لـ100 أسرة كمشاركة مجتمعية منها، ضمن المرحلة الأولى للتعاون بين الطرفين، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ البروتوكول لحين الانتهاء من التوصيل لما يقرب من 500 أسرة، وإمدادهم بكوب ماء نظيف دون تحملهم أي أعباء مالية.

وأكد "فارس" أن الشركة علي استعداد دائم للتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، لتقديم كافة أوجه الدعم والمسانده للأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير كافة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لهم في إطار ما تقره اللوائح والقوانين.