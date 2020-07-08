رئيس جامعة أسيوط يشيد بتطبيق الإجراءات الوقائية داخل اللجان

بدأت اليوم جامعة أسيوط امتحانات الفرق النهائية لنهاية العام الجامعي 2019/2020، بعد فترة انقطاع للطلاب عن تواجدهم بالحرم الجامعي امتدت لأكثر من 3 أشهر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي قد اتخذتها الحكومة مسبقا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

و كان في استقبال الطلاب داخل الحرم الجامعي الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و الطلاب، وأعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية، والطالب محمد عصام الدين أمين عام اتحاد طلاب الجامعة، وعدد من أعضاء الاتحاد المتطوعين في مبادرة "إحنا معاكم".

وتفقد رئيس الجامعة لجان الامتحانات، مشيدا بالتزام الجميع بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، مشدداَ على ضرورة تواجد عمداء الكليات ووكلائها المختصين وأساتذة المادة الممتحنة داخل اللجان، مشيراَ إلى أنه تم التنسيق مع المستشفيات الجامعية وتواجد الأطقم الطبية داخل اللجان.

وأوضح غريب أن أولى أيام امتحانات جرى عقدها في كلية العلوم ورياض الأطفال ، مشيراَ إلى أن الإجراءات الوقائية للامتحانات تتم بالتعاون مع مبادرة "إحنا معاكم" والتي تضم 100 طالب من المتطوعين للمشاركة في الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى المعلن عنها منذ لحظة دخول الطلاب من بوابات الجامعة وحتى وصولهم للجان الامتحانات وبمشاركة اتحاد طلاب الجامعة واللجنة العليا للأنشطة الطلابية.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أنه جرى توفير 30 جهاز كاشف حراري لقياس درجة حرارة الطلاب الممتحنين على بوابات الجامعة.