أول أغسطس.. نتفلكس تعرض Vanilla Sky لتوم كروز

أعلنت منصة نتفلكس، عرض فيلم Vanilla Sky يوم 1 أغسطس، وهو من بطولة توم كروز، بينيلوب كروز، وكاميرون دياز، وإخراج كاميرون كرو.

فيلم Vanilla Sky إنتاج عام 2001، وتكلف إنتاجه 68 مليون دولار، وحقق أرباح تخطت الـ 203 ملايين دولار.

ترشح الفيلم لجائزة أوسكار في فئة أفضل موسيقى لكنه لم يحصدها، وترشح لجائزتي جولدن جلوب.

يذكر أن بطل الفيلم توم كروز شارك خلال مسيرته الفنية في أكثر من 45 عملا فنيا، وحققت أفلامه أعلى الأرباح، وتعاون النجم الأمريكي الذي يتم اليوم عامه الـ 58 مع مجموعة من أهم المخرجين السينمائيين.

وترشح "كروز" لجائزة أوسكار 3 مرات، لكن لم يحصدها، كما ترشح لـ7 جوائز جولدن جلوب، وحصدها مرتين، وترشح لبافتا مرة عام 1989، بالإضافة إلى عدد من الترشيحات الأخرى.

ومؤخرا قررت الحكومة البريطانية إعفاء الممثل توم كروز وطاقم عمل فيلمه Mission Impossible 7، من الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، حيث من المقرر سفره لاستكمال تصوير الفيلم.