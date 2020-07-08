إدراج شارع العشرين بقرية العنانية ضمن خطة الرصف بدمياط

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها اليوم الأربعاء، بزيارة قرية العنانية التابعة لمركز دمياط.

واستمعت المحافظ إلى شرح تفصيلي عن خطة تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والرصف بالأسفلت لمدخل القرية بطول كيلو متر، بمعرفة هيئة الطرق بالتعاون مع المديرية بدمياط.

ووجهت "عوض" تعليماتها بإدراج شارع العشرين بخطة الرصف، ودراسة إمكانية ربطه بطريق الزناري والمحور الرابط بين قريتي العنانية والسيالة، مشددة على تنفيذ حملات لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات والمنشآت ذات الخطورة الداهمة، وكذلك تكثيف أعمال النظافة ووضع صناديق قمامة إضافية، وتوزيعها على كافة الشوارع.