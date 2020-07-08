دليل الرحلات البحرية السياحية بنطاق المحميات: التزم بتطهير أدواتك

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن إصدار الدليل الإرشادي الأول إلى الرحلات البحرية السياحية بنطاق المحميات الطبيعية والمناطق المتاخمة لها لاستئناف الأنشطة البحرية أثناء فترة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك في إطار توجه العالم نحو التعايش مع فيروس كورونا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشاره.

إرشادات عامة

- يجب أن يكون جميع الموظفين وأطقم المراكب واليخوت واللانشات ومراكب الركوبة بالأجر على دراية بأعراض ومخاطر فيروس كورونا، وبالالتزام بالإجراءات والاشتراطات المنظمة لاستئناف السياحة والصادرة من وزارة السياحة والآثار في هذا الشأن.

- يقوم أطقم إدارة المحميات الطبيعية بالإجراءات المطلوبة للتأكد من تنفيذ الاشتراطات، وفي حال المخالفة يحق لإدارة المحمية وقف دخول العائمة المخالفة للمحمية وإبلاغ الجهات المعنية لحين استكمال الإجراءات القانونية في المخالفة.

أسلوب إدارة المخلفات الطبية:

- توفير حاوية أو أكثر على سطح المركب لتجميع مخلفات الوقاية الشخصية والتي تعد مخلفات طبية "كمامات - مناشف ورقية - قفازات طبية" ويكون عدد الحاويات طبقًا لمساحة المركب والحمولة، على أن تكون الحاوية مميزة بعلامة أو كتابة تشير إلى كونها حاوية للمخلفات الطبية الخطرة، ويفضل أن تكون الحاوية ذات غطاء يفتح عن طريق القدم وبها كيس مخصص لتجميع مخلفات مهمات الوقاية الشخصية ذات لون أبيض.

- يجب أن يكون مكان للحاويات مناسب وواضح للركاب والعاملين بعيدًا عن تيار الهواء.

- يجب توعية الركاب بالمواقع والمناطق التي توجد فيها حاويات النفايات الطبية، وكذلك أهميتها من الناحية الصحية والبيئية.

- يرش على حاويات وأكياس تجميع هذه النفايات من الداخل والخارج كلور مخفف أو كحول إيثيلي بتركيز 70% أو كلور مخفف بنسبة مقدار كلور إلى تسع مقادير ماء أو أي من المطهرات المستخدمة لهذا الغرض بصفة دورية وقبل غلق الأكياس والتي تغلق عند اكتمال ثلثيها.

- تجميع أكياس مخلفات مهمات الوقاية الشخصية منفصلة عن باقي مخلفات المركب في مكان تخزين بعيد عن الطيور أو القوارض وتجنب الضغط على الأكياس لعدم انبعاث هواء ملوث منها.

- يتم نقل أكياس مخلفات مهمات الوقاية الشخصية إلى المكان المخصص لذلك بالمارينا أو السقالات البحرية.

الأدوات الشخصية وأدوات المائدة:

مراكب السفاري والنزهة الخاصة والرحلات اليومية والركوبة بأجر:

- يجب إبلاغ العملاء بضرورة اصطحاب الزجاجات الخاصة بهم القابلة لإعادة الاستخدام أكواب، الشفاطات، أدوات المائدة، المناشف الخاصة، لتجنب نقل العدوى وكذلك لتفادي استخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لما لها من أضرار بيئية.

- يمكن توفير على متن القارب أو اليخت زجاجات وأكواب وأدوات مائدة أحادية الاستخدام على أن تكون غير بلاستيكية وذلك في حالة إذا لم يستطع الزائرين توفير الأدوات الخاصة بهم.

في حالة ضرورة استحدام الأدوات البلاستيكية:

- تجميع أكياس المخلفات البلاستيكية منفصلة عن باقي مخلفات المركب في تخزين بعيد عن طيور أو قوارض.

- يتم نقل أكياس المخلفات البلاستيكية إلى المكان المخصص لذلك بالمارينا أو السقالات البحرية.

- قد يتم التفتيش على أكياس المخلفات البلاستيكية عند العودة من الرحلة من قبل الجهات المعنية.

التعقيم والتطهير:

يلتزم أطقم تشغيل المراكب واللانشات واليخوت بالإجراءات المنظمة لاستئناف السياحة الصادرة من وزارة السياحة والآثار مع الالتزام بالآتي:

- اتخاذ جميع التدابير الممكنة لعدم وصول أي من المواد المستخدمة في التعقيم إلى البيئة البحرية وبالأخص بالمناطق ذات الحساسية البيئية مثل مناطق الغوص والغطس.

- عدم غسل أي من الأدوات المستخدمة للتعقيم والتطهير "عبوات - فرش - قطع قماش - جراكن" بمياه البحر وكذلك عدم التخلص منها بالبحر.

- يتم نقل أكياس المخلفات الناتجة عن الأدوات المستخدمة للتعقيم والتطهير إلى المكان المخصص لذلك بالمارينا أو السقالات البحرية.