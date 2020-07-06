بعد الفتح.. انطلاق أولى الرحلات البحرية والسفاري بشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن شرم الشيخ شهدت انطلاق أول رحلة بحرية لأحد اليخوت السياحية، مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة، موضحا أن رحلات السفاري "بيتش باجي" انطلقت هي الأخرى إلى منطقة الخناصير مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن نحو 11 مركز سفاري حصل على شهادة للتشغيل وبذلك يصل الإجمالي إلى 34 مركز غوص ويخوت سفاري حصلت على شهادة للتشغيل بمدن شرم الشيخ، وطابا، دهب، منهم 12 مركب رحلات يومية، و11 مركز سفاري، وجري التنبيه عليهم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والحفاظ على التباعد وتوافر المطهرات والعلامات الإرشادية والتوعوية.

جدير بالذكر أن السلطات المصرية تتبع قواعد صارمة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وأن هناك تنسيق كامل ما بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة ومحافظة جنوب سيناء لوضع "شهادة السلامة الصحية" كشرط مسبق لإعادة فتح مرافق الإقامة والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية.