"بنها لشبابها" تطلق حملة "أهالينا" لدعم المترددين على المستشفيات

أطلقت مبادرة بنها لشبابها حملة لدعم المستشفيات تحت مسمى "اهالينا" في ظل أزمة كورونا؛ لتوفير الاحتياجات اللازمة والضرورية لها ودعم المترددين للحصول على الخدمة الصحية حيث اهدت "مظلة" لمستشفى بنها للتأمين الصحي لحماية المرضي من أشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة وتوفير مكان جيد لفرز المرضى المصابين من عدمه، وممر أمن للفصل بين الأهالي من مصابي كورونا وغير المصابين.

كما أهدت الحملة مظلات للمعهد الفني الصحي ببنها لخدمة طلاب المعهد في إطار توفير بيئة صحية وآمنة في أثناء الدراسة، بتكلفة نصف مليون جنيه.

من جانبه توجه الدكتور محمد منير مدير مستشفى التأمين الصحي بالشكر إلى المؤسسة، مشددا على دور المجتمع المدني في تدعيم جهود الدولة لمواجهة ازمة فيروس كورونا وتدعيم الإمكانات المتاحة لمواجهة المرض.

وثمنت الدكتورة شيماء مديرة المعهد الفني الصحي ببنها، جهود المبادرة وما تقوم به من خدمات مجتمعية في كل الأماكن الحكومية وخدمته للجماهير، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تحتاج منا جميعا التكاتف معها من اجل الوطن.

وأشار أحمد شعلان مؤسس ومنسق المبادرة إلى أن هذا التبرع يأتي لتلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتضامن الوطني، وتفعيل دور المجتمع المدني في مواجهة تفشي فيروس كورونا، والحفاظ علي ارواح المواطنيين.