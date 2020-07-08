السياحة تبدأ حملة تسويقية على عدد من المنصات العالمية منها "ديسكفري"

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إنه جرى الاتفاق مع منصات عالمية مثل قناة "سي إن إن" و"ديسكفري"، لعرض الأفلام الترويجية لمصر، من خلال حملة ديجيتال مدفوعة الأجر في كل أنحاء العالم وكل الأسواق المصدرة للسياحة للتسويق والدعاية لمصر.

وأضافت "سها" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر 2"، أنه كان من المتوقع افتتاحات عديدة سياحية وثقافية وأثرية عديدة جرى تأجيلها بسبب أزمة فيروس كورونا، وسيتم إرجاؤها للعام المقبل ولكن إنشاء تلك المشروعات مستمر ووصلت نسبة التنفيذ في أغلب المشروعات لـ60%.

وأشارت إلى أن الإقبال على قصر البارون بعد افتتاحه كبير، كما أنه من المنتظر افتتاح متحف المركبات الملكية خلال أيام، ويتبعها افتتاح متاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والحضارة ، إضافة للمتحف المصري الكبير والذي جرى إرجاء افتتاحه للعام المقبل في افتتاح يليق به.

وأوضحت "بهجت"، أن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني أجرى زيارة لليونان قبل أزمة فيروس كورونا، وتلاها بعد ذلك اجتماع عبر الفيديو كونفرانس تم التنسيق فيه بين البلدين، لإحداث نوع من التعاون الثنائي من حيث تبادل السائحين وتطبيق الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة السائحين في كل دولة.