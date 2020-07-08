إزالة 50 حالة تعد مع بدء الموجة الـ16 بالغردقة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الأربعاء، بدء الموجة الـ16 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة ومخالفات البناء.

وكشف محافظ البحر الأحمر، أن الساعات الأولى شهدت تنفيذ 50 حالة إزالة في مدينة الغردقة فقط، وتحديدًا في منطقة تقسيم مجاويش، بالتنسيق مع الجهات الأمنية

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات للتصدي لأعمال البناء المخالف والعشوائي، وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة حتى سطح الأرض، ومنع محاولات استغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن الموجة الـ16 تشمل جميع الأراضي التى لايجوز تقنينها، والمخصصة منفعة عامة للدولة، والحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا الحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، وأنها غير قابلة للتقنين.