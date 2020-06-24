ضبط 6 أطنان لحوم فاسدة بشبرا الخيمة

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ثلاجة في شبرا الخيمة، بها 6 أطنان كبدة ومفروم دواجن وأمعاء حيوانية مجهولة المصدر، وتم ضبط المدير المسؤول وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد بتمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا، والنقيب محمد حسام معاون المباحث، من ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بشبرا الخيمة دائرة قسم ثان لحيازته 6 أطنان كبدة ومفروم دواجن وأمعاء حيوانية مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية.