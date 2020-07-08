10 أغسطس.. آخر موعد للتقدم لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي (CIFET) الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية، عن شروط العروض المتقدمة للتسابق في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي - الدورة السابعة والعشرين، في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2020، والمتاحة للفرق المسرحية المصرية والعربية والأجنبية، محددة 10 أغسطس المقبل، آخر موعد للتقدم للمهرجان، على أن تكون هذه العروض تتقدم للمهرجان للمرة الأولى في واحدة من مسابقتين:

أولا: مسابقة مسرح الحظر: المسرح أمام الكاميرا في زمن الإنترنت

• ترحب هذه المسابقة بإبداعات استخدام الكاميرا وبرامج الاتصال المختلفة عبر الإنترنت (برنامج زووم Zoom على سبيل المثال) لخدمة المسرح والتي تم إنتاجها في زمن جائحة كورونا.

• مدة الڤيديو تتراوح بين 10 دقائق و50 دقيقة.

• سيتم تقييم العرض وفقا للحلول الإبداعية التي يحتوى عليها من منظور مسرحي، وكافة العناصر الخاصة بفنون السينما كالتصوير والصوت والمونتاݘ والإضاءة هي مجرد عوامل مساعدة لتحقيق الرؤية المسرحية محل التقييم.

• الموضوعات قد تحتوي على التصوير المباشر لتأثير جائحة كورونا.

• العروض قد تعتمد على إعادة تفسير حبكات مسرحية.

ثانيا: مسابقة العروض المسرحية المصورة:

المشاركات في هذه المسابقة هي للعروض التي تم تقديمها قبل الوباء في المسارح المصرية، والعربية والعالمية.

* يجب أن تتراوح مدة العرض من 40 إلى 90 دقيقة، ويجب تعديل زمن العروض المقبولة حتى لا يتعدى 90 دقيقة.

لملء استمارة التقدم للتسابق زيارة الموقع الرسمى للمهرجان:

www.cifet.org