بـ41 مليون جنيه.. إنشاء محطة ثلاثية لمعالجة المياه بالهجارسة بسوهاج

تفقد الدكتور أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج مشروع استكمال وتأهيل محطة معالجة الهجارسة الثلاثية، وتنفيذ خط السيب النهائي لمصرف غرب سوهاج، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والممول من البنك الدولي والحكومة المصرية بمركز ومدينة سوهاج.

وتفقد نائب المحافظ المحطة والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 40 مليون 556 ألف و750 جنيها، بنظام معالجة ثلاثية، ووصلت نسبة الإنجاز بها 100%، على مساحة 11 فدانًا، وبطاقة تصميمية 2500 متر مكعب/ يوم، لخدمة 14646 مواطنًا بقرى الهجارسة، وأولاد غريب، والكوامل بحري بمركز ومدينة سوهاج.