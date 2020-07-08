عبد الله: "الوطنية للصحافة" تعد خطة تدريبية لشباب المؤسسات القومية

قال سامح عبد الله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إنه يعد حاليا خطة تدريبية غير مسبوقة، تتضمن دورات تدريبية واضحة المعالم لتدريب الكوادر الصحفية وغيرها في المؤسسات الصحفية القومية وسيجري تقديمها للهيئة لاعتمادها.

وأوضح عبد الله في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الهدف من هذه الدورات الارتقاء بالقدرات المهنية للزملاء الصحفيين وصولًا للمستويات العالمية باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد للمنافسة في عصر الفضائيات والإنترنت.

وأشار عضو الوطنية للصحافة، إلى أنه يجري دراسة عن احتياجات المؤسسات القومية التدريبية، لتضمينها في الخطة التي ستقدم للهيئة لاعتمادها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أننا لا نحتاج خبرات دولية للتدريب، كما أن الدورات ستكون مجانية وسيتحدد مكانها وفقال لطبيعة الدورة.

وتابع، قائلًا "موضوعات الدورات التدريبية تختلف من قسم لآخر وفقا للمسئوليات والمهام، وسيكون هناك اهتمام بالقيادات العليا في المؤسسات الصحفية القومية وكذلك شباب الصحفيين".