رئيس جامعة سوهاج يتفقد استعدادات المدن لبدء تسكين طلاب الفرق النهائية

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مبنى "ج" بالمدينة الجامعية؛ لمتابعة الإجراءات والقواعد المنظمة لعملية تسكين الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية، استعدادا لتسكين طلاب الفرق النهائية لتأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الجامعة حرص إدارة الجامعة على توفير كل إجراءات الحماية والوقاية للطلاب؛ للحفاظ على صحتهم، ومتابعة أعمال النظافة والصيانة بدءا من عملية التسكين بالمدن حتى انتهاء فترة الامتحانات.

وقال عزيز إن الجامعة وفرت مايقرب من 10 آلاف كمامة سيجرى توزيعها على الملاحظين في اللجان، والتي جرى تصنيعها من قبل الهيئة الوطنية للتصنيع، كما ستخصص منافذ لبيع الكمامات بسعر رمزي للطلاب.