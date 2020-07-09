الممثلة قاتلة زوجها باكية: "طلبت الطلاق كتير ورفض لحد ما حصلت الكارثة"

انهارت الممثلة الشابة عبير بيبرس خلال استكمال التحقيقات معها بتهمة قتل زوجها عمدًا، وقالت إن الجريمة وليدة انفعال وقت حدوث المشاجرة التي سبقت الحادث مباشرة وأنها لم تخطط لقتل زوجها أو الانتقام منه أو تعمد قتله، لكنها فقدت توازنها وأعصابها بسبب اعتداء زوجها عليها وصفعها على وجهها عندما تشاجرت معه بسبب خلافاتهما الزوجية الدائمة فاستشاطت غضبًا وأمسكت بزجاجة مكسورة وغرزتها في صدره فسقط على الأرض غارقًا في دمائه.

وأضافت المتهمة خلال جلسة استكمال التحقيق، بعد أن جدد قاضي المعارضات حبس المتهمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد: "طلبت من زوجي الطلاق عدة مرات بسبب معاملته السيئة بس كان بيرفض، وكنا بنتخانق كتير لحد ما حصلت الكارثة في آخر مشاجرة بينا ومات فيها".

قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا من الأهالي، بوجود شخص متوفى بعقار في شارع شوقي عبدالمنعم تقسيم اللاسلكي دائرة القسم، بالانتقال والفحص، تم العثور على جثة صاحب شركة مقاولات، مقيم محل البلاغ، وبفحص الجثة، تبين أن بها إصابات عبارة عن جرح طعني نافذ بالصدر، وتم نقله إلى مشرحة النيابة بزينهم.

وبسؤال إحدى شهود العيان، أيدت خادمتها الإثيوبية الجنسية 30 سنة ومقيمة بذات العنوان.