غادة عادل تبدأ تصوير "العملية" الأسبوع المقبل

تستعد الفنانة غادة عادل، لبدء تصوير أولى مشاهدها في الفيلم الكوميدي "العملية" الأسبوع المقبل، ومن المُفترض طرحه في موسم أفلام عيد الأضحى.

فيلم العملية، هو عمل سينمائي كوميدي، من إخراج معتز التوني، ويشارك البطولة علي ربيع وآخرين من نجوم مسرح مصر.

وكان المنتج أحمد السبكي، قد نشر قبل أسبوع تقريباً، عبر حسابه بموقع "فيس بوك" صورة تجمعه بالفنانة غادة عادل، علق عليها قائلا "فيلم قمر 14 قريبًا".

"قمر 14" بطولة النجم خالد النبوي، ويعد هذا العمل الأول الذي يجمعه بالفنانة غادة عادل، والفنان أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، محمد علاء، خالد أنور، ومي الغيطي، وأسماء أبواليزيد.