النقد الدولي يطالب صناع السياسات بمواجهة تغير المناخ خلال أزمة كورونا

دعت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، الأربعاء، صناع السياسات تسخير رد فعلهم إزاء جائحة فيروس كورونا لمواجهة تغيرات المناخ.

وقالت في مؤتمر لمنظمة العمل الدولية: "عند النظر للمستقبل، ينبغي أن ترسي السياسات الأساس لتعاف قوي مع انبعاثات منخفضة للكربون يخلق ملايين الوظائف، مع المساعدة على معالجة أزمة المناخ".

وأضافت: "نحن قلقون بصفة خاصة من أن تعرض الأزمة مكاسب التنمية المهمة في السنوات الأخيرة للخطر".

وكان صندوق النقد توقع الشهر الماضي ركودا اقتصاديا أعمق من التقديرات الأولية، وتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي العالمي 4.9% هذا العام وإجمالي فاقد إنتاج بقيمة 12 تريليون دولار حتى نهاية العام.