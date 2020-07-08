20 يوليو.. آخر موعد لتقديم طلبات طلاء المباني في عزبة البرج بدمياط

طالبت الوحدة المحلية بمدينة عزبة البرج في محافظة دمياط، المواطنين أصحاب العقارات سرعة تقديم طلبات طلاء واجهات المباني السكنية خلال فترة من 10 وحتى 20 يوليو الجاري، وفي حال عدم إتخاذ الإجراءات القانونية بناء على قرار المحافظ.

شنت اليوم الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج حملة إشغالات لرفع الإعلانات الموجودة بالأعمدة، تحت إشراف العميد عصام عبد الغني رئيس مدينة عزبة البرج.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتحقيق الانضباط بشوارع المحافظة ورفع كل الإشغالات والتعديات على الطريق العام.