حصاد امتحانات الأزهر اليوم: 11 حالة غش.. وقبول عذر 4 عاملين لظروف صحية

كشف الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تفاصيل امتحاني الفلسفة بالقسم الأدبي، والبلاغة والمطالعة للشعب الإسلامية، اليوم.

وقال "خليل"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، "أون لاين"، بمشيخة الأزهر، عقب الامتحانات اليوم، إنه سادت حالة من الطمائنينة بين الطلاب، بسبب سهولة المادة، وهذا أمرمعتادا لطلاب الأزهر خلال امتحانات هذا العام، فجاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

ووجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشكر للعاملين بقطاع المعاهد للتمسك بالإجراءات الاحترازية والتشديد على ارتداء الكمامات، واستخدام المطهرات، والتشديد على تنفيذ الإجراءات بين العاملين باللجان والطلبة ذاتهم.

أوضح "خليل"، أنه تم رصد عدد من المخالفات خلال امتحانات اليوم، شملت 4 حالات غش بالمحمول، و7 حالات غش ورقي، بجانب رصد عدد من حالات الإخلال والشغب، والتي تم مواجهتها بالقانون، قائلا "لا نقبل بأن يقوم طالب بالشوشرة على إخوانه الطلاب أو إجراء أمور تؤدي لإحداث أمور غير لائقة، وتتخذ ضده الإجراءات القانونية".

وشملت المخالفات إلغاء ندب رئيس لجنة لتقصيره في واجبه الوظيفي، وقبول عذر 4 عاملين باللجان على مستوى الجمهورية وذلك لظروفهم الصحية.

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أنه لا صحة لتأجيل امتحانات معاهد القراءات لأجل غير مسمي، مضيفاً: "الامتحانات يوم السبت 8-8 المقبل، والجدول سيكون على بوابة الأزهر الإلكترونية لجميع صفوف النقل والشهادات".